Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.017,68 %-0,33
        DOLAR 30,1036 %0,07
        EURO 32,8080 %-0,51
        ALTIN 1.976,42 %-0,57
        FAİZ 41,34 %0,39
        GÜMÜŞ GRAM 22,38 %-0,37
        BITCOIN 42.856,00 %0,40
        GBP/TRY 38,0637 %-0,69
        EUR/USD 1,0885 %-0,61
        BRENT 78,91 %0,97
        ÇEYREK ALTIN 3.231,44 %-0,57
        Haberler Ekonomi Enerji Kamudan 75.6 milyar liralık enerji yatırımı - Enerji Haberleri

        Kamudan 75.6 milyar liralık enerji yatırımı

        Merkezi yönetim bütçesinden enerji sektörü yatırımları için ayrılan kaynak miktarı bu yıl geçen yıla göre yüzde 70 artışla 75.6 milyar lira oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 12:30 Güncelleme: 16.01.2024 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kamudan 75.6 milyar liralık enerji yatırımı
        ABONE OL
        ABONE OL

        2024 Yılı Yatırım Programı'na göre, bu yıl kamu kurumları tarafından yürütülecek 3 bin 799'u ana proje olmak üzere toplam 12 bin 41 projeye 1 trilyon liranın üzerinde ödenek tahsis edildi. Yatırım ödeneğinde enerji sektörünün payı yüzde 7,5 olarak kayıtlara geçti.

        Bu yıl enerji sektöründe yeni projeler için 6 milyar 690 milyon 853 bin lira, devam eden projeler için 68 milyar 464 milyon 625 bin lira yatırım yapılacak. Bu yıl etüt projelerine yönelik ayrılan bütçe ise 536 milyon 670 bin lira oldu. Böylece kamunun enerji sektörü yatırımları için bu yıl ayırdığı kaynak miktarı toplam 75 milyar 692 milyon 148 bin lira oldu. Söz konusu ödeneğin 65 milyar 440 milyon liralık kısmı kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) yatırımlarına ayrıldı.

        REKLAM

        Kamunun bu yıl enerji yatırımları için en fazla ödenek tahsis ettiği kurum ise 29 milyar lirayla Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) oldu.

        BOTAŞ'a ayrılan bütçede en büyük pay 8 milyar 417 milyon 611 bin lira ile Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Projesinde kullanılacak. 2027'de tamamlanması öngörülen projede depolama ve üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor. 7 milyar 866 milyon 576 bin lira ile ikinci sırada yer alan proje kapsamında belirlenen 26 ilde ilçelere doğal gaz ulaştırılması için çalışmalar yürütülecek. BOTAŞ bu yıl 6 milyar 515 milyon 795 bin lira tutarında yatırımı ise 81 ilde boru hatları ve tesislerin modernizasyonu ile rehabilitasyonuna ilişkin çalışmalar için kullanacak.

        Yatırım büyüklüğü bakımından enerji sektöründe ikinci sırada yer alan kurum 28 milyar lira ile Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) olurken, onu 8 milyar lira ödenekle Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) takip etti.

        Bu yıl enerji sektöründe 163 proje için kaynak ayrıldı. Sektörde planlanan yatırımların kuruluşlara göre dağılımına bakıldığında 63 projeyle TEİAŞ başı çekerken, bu kurumu 30 projeyle EÜAŞ ve 20 projeyle BOTAŞ izledi.

        Söz konusu programa göre, sektörde proje bazında önemli gelişmelerin kaydedilmesi bekleniyor. Öne çıkan projeler arasında, ülkede dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik petrol ve doğal gaz kaynaklarının keşfine ve geliştirilmesine yönelik faaliyetler yer alıyor.

        Bu yıl 75,6 milyar lira ödenek ayrılan enerji sektöründeki yatırımların kuruluşlara göre dağılımı şu şekilde:

        Sektörler Proje sayısı 2024 Yatırımı (lira)
        BOTAŞ 20 29.000.000.000
        TEİAŞ 63 28.000.000.000
        EÜAŞ 30 8.000.000.000
        Karayolları Genel Müdürlüğü 3 4.325.000.000
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 6 2.985.000.000
        Devlet Su İşleri 12 2.360.000.000
        TENMAK 5 447.000.000
        TEDAŞ 6 215.000.000
        TCDD 1 150.000.000
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 6 95.148.000
        TÜRASAŞ 1 75.000.000
        KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 1 27.000.000
        ADÜAŞ 1 8.000.000
        GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 1 5.000.000
        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2 -
        İller Bankası AŞ 4 -
        Konya Büyükşehir Belediyesi 1 -
        TOPLAM 163 75.692.148.000
        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        Yüksek tansiyon olanların dikkatine! 5 hastadan 4’ü almıyor, peki ya siz?
        Yüksek tansiyon olanların dikkatine! 5 hastadan 4’ü almıyor, peki ya siz?
        Gol iptali ve penaltılar doğru mu?
        Gol iptali ve penaltılar doğru mu?
        İş yerinde hareketsiz bulundu! Sağlık ekiplerine sordu: "Ben ölmedim mi?"
        İş yerinde hareketsiz bulundu! Sağlık ekiplerine sordu: "Ben ölmedim mi?"
        Sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?
        Sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?
        Avrupa'ya Rus saldırısı senaryosu!
        Avrupa'ya Rus saldırısı senaryosu!
        Diyarbakır'da 23 ton uyuşturucu böyle imha edildi!
        Diyarbakır'da 23 ton uyuşturucu böyle imha edildi!
        'Asrın sapığı' Fritzl serbest kalabilir
        'Asrın sapığı' Fritzl serbest kalabilir
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        Netflix'e yüzde 30'a varan zam
        Netflix'e yüzde 30'a varan zam
        "G.Saray organize kötülükle karşı karşıya"
        "G.Saray organize kötülükle karşı karşıya"
        ABD'de seçim yarışı başladı
        ABD'de seçim yarışı başladı
        Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı!
        Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı!
        Beşiktaş'ın Sanches endişesi!
        Beşiktaş'ın Sanches endişesi!
        "Sınırda huzur hattı kurulmalı"
        "Sınırda huzur hattı kurulmalı"
        23 yılda 616 milyar TL toplandı
        23 yılda 616 milyar TL toplandı
        The Bear ve Succession'a Emmy yağdı
        The Bear ve Succession'a Emmy yağdı
        Bakan Fatih Kacır: Kadın astronotlara ihtiyacımız var
        Bakan Fatih Kacır: Kadın astronotlara ihtiyacımız var
        Habertürk Anasayfa