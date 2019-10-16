Engelsiz Sağlık-Sen Genel Başkanı Önalan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 ay önce bir ilki gerçekleştirerek engellilerin sorunlarıyla ilgilenen bir sendika kurduklarını, sahada engellilerin sıkıntılarını daha yakından gördüklerini kaydetti.

Önalan, Türkiye'de engellilere yönelik mevzuatın ileri seviyede olduğunu ancak uygulamada çok gerilerde kalındığını ifade etti.

Türkiye'de 2011'den 2019'a kadar 50 bini aşkın engelliye kamuda iş sağlandığını ancak istihdam sonrasında çalışma hayatında bazı sıkıntılar yaşandığını dile getiren Önalan, durumuna uygun olmayan işlerde çalıştırılan engellilerin mutsuz olduğunu, toplumun "engelliler iş yapamaz" anlayışının da bu sıkıntıları artırdığını kaydetti.

Engelliler için bina, hastane, okul gibi alanların fiziki şartlarının yeniden düzenlenmesi gerektiğine işaret eden Önalan, sendika olarak bu konuda danışmanlık hizmeti verdiklerini, ilgili mevzuatın uygulanması için gereken çalışmaları yaptıklarını vurguladı.

Devlette yüzde 3 engelli çalıştırma kotası bulunduğuna ve bu kotanın dolmak üzere olduğuna dikkati çeken Önalan, engellilerin sıkıntılarına çözüm üretildikten sonra kotanın yükseltilebileceğini kaydetti.

Önalan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Engelliler 15 yılda emekli olabiliyorlar ve emekli oldukları zaman geçim sıkıntısı yaşıyorlar. Çünkü engellilik maliyetli bir şey. Bu konu mevzuatta yeniden düzenlenmeli. Örneğin, engellilerin 3600 ek göstergeye dahil edilmesi ya da engelli emekli maaşının daha yüksek olması gibi çözümler olabilir. Engellilerin kullandıkları telefon bile özelliklerinden dolayı daha maliyetli olabiliyor ya da görme engelli için evde konuşan bir kombi ihtiyacı olabiliyor. Engellilerin maliyetli bir yaşamı olduğu için emeklilik de ona göre planlanmalı.

3600 ek gösterge olduğu zaman 15 yıldan sonra emeklilik cazip olacaktır. Kadrolar boşalacak yerine başka engelli gelecektir. Memuriyette çalışma kotasının en az yüzde 4'e çıkarılmasını istiyoruz. Devlette ihtiyaç çok azaldı, kota dolmak üzere. Kota dolunca engelliler birkaç yıl sonra istihdam edilemeyecek duruma gelecek. Yeni mezunlar iş bulma konusunda sıkıntı yaşayacak. Bu konuda yapılacaklarla ilgili yetkililerle bir araya gelinip çalışılması gerekiyor."