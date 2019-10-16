16 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Engelsiz Sağlık-Sen Genel Başkanı Önalan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 ay önce bir ilki gerçekleştirerek engellilerin sorunlarıyla ilgilenen bir sendika kurduklarını, sahada engellilerin sıkıntılarını daha yakından gördüklerini kaydetti.
Önalan, Türkiye'de engellilere yönelik mevzuatın ileri seviyede olduğunu ancak uygulamada çok gerilerde kalındığını ifade etti.
Türkiye'de 2011'den 2019'a kadar 50 bini aşkın engelliye kamuda iş sağlandığını ancak istihdam sonrasında çalışma hayatında bazı sıkıntılar yaşandığını dile getiren Önalan, durumuna uygun olmayan işlerde çalıştırılan engellilerin mutsuz olduğunu, toplumun "engelliler iş yapamaz" anlayışının da bu sıkıntıları artırdığını kaydetti.
Engelliler için bina, hastane, okul gibi alanların fiziki şartlarının yeniden düzenlenmesi gerektiğine işaret eden Önalan, sendika olarak bu konuda danışmanlık hizmeti verdiklerini, ilgili mevzuatın uygulanması için gereken çalışmaları yaptıklarını vurguladı.
Devlette yüzde 3 engelli çalıştırma kotası bulunduğuna ve bu kotanın dolmak üzere olduğuna dikkati çeken Önalan, engellilerin sıkıntılarına çözüm üretildikten sonra kotanın yükseltilebileceğini kaydetti.
Önalan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Engelliler 15 yılda emekli olabiliyorlar ve emekli oldukları zaman geçim sıkıntısı yaşıyorlar. Çünkü engellilik maliyetli bir şey. Bu konu mevzuatta yeniden düzenlenmeli. Örneğin, engellilerin 3600 ek göstergeye dahil edilmesi ya da engelli emekli maaşının daha yüksek olması gibi çözümler olabilir. Engellilerin kullandıkları telefon bile özelliklerinden dolayı daha maliyetli olabiliyor ya da görme engelli için evde konuşan bir kombi ihtiyacı olabiliyor. Engellilerin maliyetli bir yaşamı olduğu için emeklilik de ona göre planlanmalı.
3600 ek gösterge olduğu zaman 15 yıldan sonra emeklilik cazip olacaktır. Kadrolar boşalacak yerine başka engelli gelecektir. Memuriyette çalışma kotasının en az yüzde 4'e çıkarılmasını istiyoruz. Devlette ihtiyaç çok azaldı, kota dolmak üzere. Kota dolunca engelliler birkaç yıl sonra istihdam edilemeyecek duruma gelecek. Yeni mezunlar iş bulma konusunda sıkıntı yaşayacak. Bu konuda yapılacaklarla ilgili yetkililerle bir araya gelinip çalışılması gerekiyor."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!