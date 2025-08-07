Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Kamuda yarı zamanlı çalışma düzenlemesi: Kimler yarı zamanlı çalışabilir, haftalık mesai saati kaç olacak, maaş hesaplaması nasıl olacak?

        Kamuda yarı zamanlı çalışma düzenlemesi: Kimler yarı zamanlı çalışabilir, haftalık mesai saati kaç olacak, maaş hesaplaması nasıl olacak?

        Memurların yarı zamanlı çalışmasına olanak tanıyan yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, doğum yapan anneler, eşi doğum yapan babalar ve evlat edinen kamu görevlileri yarı zamanlı çalışma hakkından faydalanabilecek. Yarı zamanlı çalışmayı tercih eden memurlar, görev yaptıkları süreye orantılı şekilde maaş alacak. Ayrıca, dileyen memurlar belirli şartlar çerçevesinde tam zamanlı çalışmaya geri dönebilecek. Peki, bu haktan kimler yararlanabilecek, başvuru nasıl yapılacak, haftalık mesai süresi ne kadar olacak? İşte uygulamaya dair merak edilen tüm ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2025 - 16:56 Güncelleme: 07.08.2025 - 16:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Memurların yarı zamanlı çalışabilmesine olanak tanıyan yeni düzenleme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenleme ile doğum yapan kadın memurların yanı sıra, eşi doğum yapan erkek memurlar ve evlat edinen memurlar da yarı zamanlı çalışma hakkına sahip olabilecek. Bu haktan yararlanan memurlar 3 günden ve 8 saatten fazla olmayacak şekilde çalışabilecek. İşte, düzenlemenin detayları...

        • 2

          MEMURLAR YARI ZAMANLI ÇALIŞABİLECEK

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 'Devlet Memurlarının Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na eklenen 43'üncü maddeye dayanılarak hazırlandı. Düzenlemeyle, memurların doğum ya da evlat edinme sonrasında çocuklarının ilkokula başlama dönemine kadar yarı zamanlı çalışma talebinde bulunabilmeleri mümkün hale geldi.

        • 3

          HANGİ MEMURLAR YARI ZAMANLI OLARAK ÇALIŞABİLECEK?

          Yönetmelik kapsamında; doğum yapan kadın memurlar, eşi doğum yapan erkek memurlar ile çocuğu evlat edinen memurlar yarı zamanlı çalışabilecek. Ancak memurlarda şu şartlar aranacak;

          - Çocuğun sağ olması,

          - Aynı çocuk için daha önce bu haktan yararlanılmamış olması

          - Memurun görev yaptığı kadro ünvanının bu haktan yararlanabilir nitelikte olması.

        • 4

          HANGİ MEMURLAR YARI ZAMANLI ÇALIŞAMAYACAK?

          Düzenlemeye göre, şube müdürü ve üzeri düzeyde yönetici kadrolarında görev yapanlar ile yurt dışı teşkilatında görevli memurlar bu haktan faydalanamayacak. Ayrıca, kamu hizmetinin aksamaması amacıyla bazı kadro ünvanlarında da yarı zamanlı çalışmaya izin verilmeyebilecek. Bu tür istisnalar, ilgili bakanlıkların teklifi üzerine Cumhurbaşkanlığı onayıyla belirlenecek.

        • 5

          YARI ZAMANLI ÇALIŞAN MEMURUN MESAİ SAATLERİ NASIL OLACAK?

          Söz konusu haktan yararlanan memurun haftalık çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenecek.

          Yarım çalışma hakkından yararlanan memurun haftalık çalışma süresi, 3 günden fazla olmayacak, günlük 3 saatten az veya 8 saatten fazla çalışamayacaklar. Memurlar, bu süre içinde maaşlarının ve ödemelerinin yarısını alabilecekler.

        • 6

          YARI ZAMANLI ÇALIŞAN MEMURUN MAAŞ DÜZENLEMESİ NASIL OLACAK?

          Yarı zamanlı çalışan memurların mali ve sosyal hakları da çalışma süreleriyle orantılı olacak. Çalışma süresine bağlı ödemeler ilgili mevzuat çerçevesinde yapılacak. Bu dönemde geçen hizmet süreleri ise derece ve kademe ilerlemesinde yarım süre olarak dikkate alınacak.

        • 7

          YARI ZAMANLI ÇALIŞMADAN, TAM ZAMANLI ÇALIŞMAYA GEÇMEK MÜMKÜN OLACAK MI?

          Memurlar, yarı zamanlı çalışmaya başladıkları dönemde yer değişikliği, geçici görevlendirme veya kadro ünvanı değişikliği yaşadıklarında, bu haklarını devam ettirebilecek. Çocuğun ilkokula başlaması, hayatını kaybetmesi ya da memurun isteği doğrultusunda ise uygulama sona erecek.

          Yönetmelik, kurumlara bilgi bildirimi yükümlülüğü de getiriyor. Kurumlar, yarım zamanlı çalışan ya da yeniden tam zamanlı göreve dönen personelle ilgili bilgileri 30 gün içinde kamu personel bilgi sistemine iletmekle yükümlü olacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trafik tartışması aşiret kavgasına döndü!
        Trafik tartışması aşiret kavgasına döndü!
        Teslime'nin cansız bedenini taşıyıp ormana bıraktı!
        Teslime'nin cansız bedenini taşıyıp ormana bıraktı!
        Emlak vergisinde sert artış
        Emlak vergisinde sert artış
        ABD'deki kritik zirvede 'Zengezur' mutabakatı
        ABD'deki kritik zirvede 'Zengezur' mutabakatı
        Alzheimer tedavisinde 'lityum' umudu
        Alzheimer tedavisinde 'lityum' umudu
        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı!
        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı!
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Tek bir antrenman bile kanser hücrelerini yüzde 30'a kadar azaltabiliyor!
        Tek bir antrenman bile kanser hücrelerini yüzde 30'a kadar azaltabiliyor!
        Cuesta için pazarlıklar sürüyor!
        Cuesta için pazarlıklar sürüyor!
        Memurların zam pazarlığı: Talep iletildi, teklif bekleniyor
        Memurların zam pazarlığı: Talep iletildi, teklif bekleniyor
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        Halit Yukay’ı arama çalışmaları 3'üncü gününde
        Halit Yukay’ı arama çalışmaları 3'üncü gününde
        İşte Solskjaer'in ilk 11'i!
        İşte Solskjaer'in ilk 11'i!
        4 ülkeye kesik attı
        4 ülkeye kesik attı
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        Galatasaray, Davinson Sanchez ile masaya oturdu!
        Galatasaray, Davinson Sanchez ile masaya oturdu!
        Çarptığı kadının üzerinden geçip kaçmaya çalıştı!
        Çarptığı kadının üzerinden geçip kaçmaya çalıştı!
        Bağımlılıkların Türkiye'ye faturası 78 milyar dolar
        Bağımlılıkların Türkiye'ye faturası 78 milyar dolar
        Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
        Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
        Şehit ailelerine mektup gönderdi
        Şehit ailelerine mektup gönderdi
        Habertürk Anasayfa