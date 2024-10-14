Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, geçtiğimiz Mayıs ayında kamuoyu ile paylaşılmıştı. Pakette savunma ve güvenlik hariç, kamuda personel servisi hizmetinin toplu taşıma olan yerlerde kaldırılması kararı yer almıştı. Sendikalar bu karara "servis imkanı toplu sözleşmede elde edilmiş haklarla sağlanıyor" vurgusu ile tepki göstermiş ve kararın uygulanmaması talep edilmişti. Konu ile ilgili Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın’dan son dakika açıklaması geldi. Peki, Kamuda servis hizmeti devam edecek mi? Memurlara personel servisi olacak mı? İşte detaylar…