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        Haberler Bilgi Ekonomi Kamuda servis hizmeti devam edecek mi? Memurlara personel servisi olacak mı? Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan açıklama geldi!

        Kamuda servis hizmeti devam edecek mi? Memur-Sen'den memurlara personel hizmeti açıklaması!

        Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi geçtiğimiz Mayıs ayında açıklanmıştı. Paket kapsamında savunma ve güvenlik hariç, kamuda personel servisi hizmetinin toplu taşıma olan yerlerde kaldırılması yönünde karar alınmıştı. Konu ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. ''Kamuda servis hizmeti devam edecek mi?'' sorusu Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yanıt buldu. Peki, Memurlara personel servisi olacak mı? İşte, Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ın kamuda servis hizmeti açıklaması…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 11:17 Güncelleme: 14.10.2024 - 11:17
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        • 1

          Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, geçtiğimiz Mayıs ayında kamuoyu ile paylaşılmıştı. Pakette savunma ve güvenlik hariç, kamuda personel servisi hizmetinin toplu taşıma olan yerlerde kaldırılması kararı yer almıştı. Sendikalar bu karara "servis imkanı toplu sözleşmede elde edilmiş haklarla sağlanıyor" vurgusu ile tepki göstermiş ve kararın uygulanmaması talep edilmişti. Konu ile ilgili Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın’dan son dakika açıklaması geldi. Peki, Kamuda servis hizmeti devam edecek mi? Memurlara personel servisi olacak mı? İşte detaylar…

        • 2

          KAMUDA SERVİS HİZMETİ DEVAM EDECEK Mİ?

          Memur Sen Başkanı Ali Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kamuda servis hizmetinin devam edeceğini açıkladı.

          Yalçın, X hesabından yaptığı açıklamada "Memur-Sen olarak 3. Dönem Toplu Sözleşme’den itibaren elde ettiğimiz Servis Hizmeti kazanımımız, hukuksuz bir şekilde Tasarruf Tedbirleriyle engellenmiş ve bazı kamu kurum ve kuruluşunda uygulanmayarak personel mağdur edilmişti" dedi.

        • 3

          Yalçın sözlerine şu ifadelerle devam etti:

          "Eylemlerimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüşmelerimiz ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptığımız istişarelerimiz sonuç verdi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda servis hizmetine devam edileceği belirtilmiştir."

        • 4

          SAVUNMA VE GÜVENLİK HARİÇ SERVİS HİZMETİNİN SÖZLEŞME BİTİMİNDE SONA ERECEĞİ AÇIKLANMIŞTI

          Daha önce Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi kapsamında savunma ve güvenlik hariç kamuda personel servis hizmetini sözleşme bitiminde sonlandırılacağı açıklanmıştı.

          Bu tasarruf tedbiri kamu çalışanları tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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