KPSS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile 2023-2024 sınav takvimi açıklandı. Sınav takviminin belli olması ile beraber 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı oturumlarının başvuru ve sınav tarihleri netlik kazandı. Bilindiği gibi, kamuda personel olarak atanmak isteyenlerin KPSS'ye katılım göstermesi gerekiyor. Peki, 2024 KPSS sınavı ne zaman yapılacak, başvuruları hangi ay alınacak? İşte KPSS sınav ve başvuru tarihleri