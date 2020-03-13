SON DAKİKA!

HABERTURK.COM

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanların 16/03/2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılacağını açıkladı. Bakan Selçuk açıklamayı twitter hesabından yaptı.

