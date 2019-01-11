Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkan satır başları;



- "(Turizm yatırımlarının tahsis ve irtifak hakkı sürelerinin uzatılması) Yapılan başvurular sonucunda aralık ayı sonundan bugüne kadar 800 milyon lira tahsil edildi"



- "Önümüzdeki dönem taksitlerle birlikte toplam 2,5 milyar lira gelir elde edilmesini öngörüyoruz"

- "Yapılacak yeni yatırımlarla bu düzenlemenin turizm ekonomisine katkısının 10 milyar lirayı bulacağını değerlendiriyoruz"