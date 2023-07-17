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        Kamu-Sen'den emekliye seyyanen zam talebi! 2023 emekliye seyyanen zam var mı?

        TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 17,55 oranında zam alan memurların maaşları TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun ile birlikte en düşük 22 bin 17 TL'ye yükseltildi. Ek bordroyla memurlara ayrıca 8 bin 77 TL seyyanen zam ödenecek. Memur maaş zammının ardından Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, emekli maaşlarına yapılan yüzde 25 zammın yetersiz olduğunu belirterek seyyanen zam talebinde bulundu. İşte 2023 emekliye seyyanen zam son durum...

        Habertürk
        Giriş: 17.07.2023 - 09:50
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          Memur maaşlarına 8 bin 77 TL seyyanen zam uygulanırken gözler emekli maaşlarına çevrildi. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, emekli aylıklarına yapılan yüzde 25 zammın yetersiz olduğunu belirterek bu karardan dönülmesini ve 8 bin 77 liralık ilave ek ödemenin taban aylığa yansıtılarak emeklilere de verilmesini talep etti. İşte 2023 emekliye seyyanen zam beklentisi son dakika gelişmeleri...

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          EMEKLİYE SEYYANEN ZAM TALEBİ!

          Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, emeklilerin maaş artışı yüzde 25'te kalırken ilave ek ödeme adıyla memur maaşlarına yansıtılacak 8 bin 77 liranın emekliliğe sayılmadığını belirtti.

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          "EMEKLİ MAAŞLARINA YAPILAN ZAM YETERSİZDİR"

          Kahveci, "Resmi enflasyonun yüzde 40'lar düzeyinde açıklandığı bu dönemde, emekli maaşlarına yapılan yüzde 25 artış yetersizdir. Çalışırken 22 bin lira maaş alacak bir memurun maaşı, emekli olduğunda 9 bin 950 liraya düşecek. Yani en düşük dereceli memur, emekli olduğunda çalışırken aldığı maaşın yalnızca yüzde 45'ini alabilecektir" ifadelerini kullandı.

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          Çalışma hayatı ile emeklilik arasındaki makasın bu denli açılmasının adalet ve hakkaniyetle bağdaşır bir yanının olmadığı belirten Kahveci, kamu çalışanlarının bu şartlar altında emeklilikte hayat standardını nasıl koruyacağının izaha muhtaç olduğunu bildirdi.

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          Sosyal devletin, vatandaşlarına çalışırken de emekli olduğunda da onurlu bir yaşam sağlamakla mükellef olduğunu ifade eden şunları kaydetti:

          "Ekonomik gelişmeler, vergi artışları ve zorunlu harcama kalemlerine gelen zamlar dikkate alındığında emekli maaşlarına yapılacak yüzde 25'lik artışın yeterli olmadığı görülmektedir. Hükümetimiz bu karardan dönmeli, 8 bin 77 liralık ilave ek ödemenin taban aylığa yansıtılarak emeklilere de verilmesini sağlamalıdır. Türkiye Kamu-Sen olarak sayın Cumhurbaşkanımızın çağrımıza kulak vereceğini ve emekli zamlarını bir kere daha değerlendirilerek emekli maaşlarına ilave ek ödeme tutarının dahil edileceğini ümit ediyoruz. Konfederasyon olarak bu yoldaki girişimlerimizi sonuç alıncaya kadar sürdüreceğiz."

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