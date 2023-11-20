Kamu personeli olmak isteyenler dikkat! İşte 2024 KPSS sınav ve başvuru tarihleri
Kamuda personel olmak isteyen adayları ilgilendiren Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuru ve sınav tarihleri açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile, 2023-2024 sınav takvimi belli oldu. Böylelikle, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT sınav ile başvuru tarihleri de netlik kazandı. Peki, KPSS ne zaman yapılacak, başvuruları hangi tarihte alınacak? İşte detaylar
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KPSS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile 2023-2024 sınav takvimi açıklandı. Sınav takviminin belli olması ile beraber 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı oturumlarının başvuru ve sınav tarihleri netlik kazandı. Bilindiği gibi, kamuda personel olarak atanmak isteyenlerin KPSS'ye katılım göstermesi gerekiyor. Peki, 2024 KPSS sınavı ne zaman yapılacak, başvuruları hangi ay alınacak? İşte KPSS sınav ve başvuru tarihleri
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2024 KPSS LİSANS NE ZAMAN?
ÖSYM'nin 2024 sınav takvimi belli oldu. Buna göre, 2024 KPSS lisans oturumu (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 Temmuz 2024 tarihinde; KPSS lisans (Alan Bilgisi) 1. gün oturumu 20 Temmuz tarihinde, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün oturumu 21 Temmuz tarihinde; KPSS Lisans (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ÖABT ise 8 Ağustos tarihinde yapılacak.
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KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?
KPSS'nin ön lisans oturumu 1 Eylül tarihinde yapılacak; bu sınava ilişkin başvurular ise 13 Haziran ile 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.
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KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
KPSS'nin ortaöğretim sınavı ise 15 Eylül tarihinde yapılacak; bu sınava ilişkin başvurular ise 18 Temmuz ile 30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.
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KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bu sınavlara ilişkin başvurular ise 3 Mayıs ile 15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.
KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN?
KPSS'nin Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumu 22 Eylül tarihinde yapılacak; bu sınava ilişkin başvurular ise 9 Ağustos ile 15 Ağustos tarihleri arasında alınacak.