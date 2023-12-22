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        Haberler Gündem Kamu personeli adayları dikkat: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alımı başvurularında son gün! İşte başvuru şartları

        Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alımı başvurularında son gün!

        Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM), merkez ve taşra hizmet birimlerinde çalıştırmak amacıyla personel alımı ilanında bulundu. 18 Aralık günü başlayan başvuru süreci bugün sona eriyor. Peki, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları neler? İşte merak edilen detaylar....

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2023 - 15:06 Güncelleme: 22.12.2023 - 15:06
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        • 1

          Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra hizmet birimlerinde çalıştırılmak amacıyla, ekli listede yerleştirileceği bölgesi, ili ve birimi belirtilen 27 Sözleşmeli Tekniker ve 45 Sözleşmeli Güvenlik Görevlisi olmak üzere toplamda 72 personel alımı yapılacak. Bugün başvurularda son gün. Peki, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel başvuru şartları neler? İşte merak edilen soruların cevabı...

        • 2

          TKGM 72 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

          1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.

          2) Başvuru yapılacak unvan ile aynı unvanda Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak.

          3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.

        • 3

          BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK

          Başvurular, 18.12.2023 tarihinden 22.12.2023 tarihi saat: 23:59' a kadar e-devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacak.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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