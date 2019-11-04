04 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kalaycı, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğünde düzenlenen Kamu-Özel İş Birliği ile Yerli Kömür Üretiminin Arttırılması Çalıştayı'nda, kömürün geçmişten bu yana diğer madenler arasında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.
Türkiye'de madencilik konusunda negatif algının çok kuvvetli olduğunun altını çizen Kalaycı, maden sivil toplum kuruluşlarının (STK) bir araya gelerek toplumu bilgilendirmesi gerektiğini vurguladı.
Kalaycı, yerli kaynaktan elektrik üretimi deyince akla ilk gelen kaynağın kömür olduğuna işaret ederek, "Elektrik üretiminde yerli kömürün oranı yüzde 15'ler civarında. Geçen yıl ithal kömüre 4-4,5 milyar dolar para vermişiz. Yerli kömür üretimine ciddi ağırlık vermemiz gerekiyor." diye konuştu.
Madencilik sektörünün lobi faaliyetleri anlamında enerji ve doğal gazla kıyaslandığında oldukça geride olduğunu dile getiren Kalaycı, "Onlar seslerini daha iyi duyuruyor. Toplumumuzda madenciliğe karşı negatif algı var. Petrol veya doğal gaz bulunsa 82 milyon havalara uçacak ama örneğin kömür, altın rezervi bulsak inanın öyle bir negatif algı oluşmuş ki toplumun önemli bir kısmı 'bunu keşke bulmasaydık' diyecek." ifadelerini kullandı.
TKİ Genel Müdürü Ömer Bayrak da özel ve kamu iş birliğinin madencilik sektörü için hayati önem taşıdığını vurguladı.
Artan enerji talebine yönelik çözüm arayışlarının madencilik sektörünü doğrudan etkilediğini belirten Bayrak, "Enerjide, yenilenebilir, nükleer gibi alternatif kaynaklar sıklıkla gündemde yer alsa da ülkemizin zengin linyit kaynaklarının değerlendirilmeye devam edilmesi, enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasında önemli bir rol üstleniyor." dedi.
Bayrak, geçen yıl 101,5 milyon tonluk kömür üretimiyle sektörde Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını hatırlatarak, TKİ'nin geçen yıl 30 milyon ton kömür üretimi gerçekleştirdiğini ve kurum olarak temiz kömür teknolojilerini yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi.
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