Kamu Müteahhitleri enflasyon farkı istiyor

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu yaptığı konuşmada, "Kamuya iş yapan müteahhitlerin şu anda yüzde 10'u battı. Yüzde 40'ı da batmak üzere. Makul ve adil bir fiyat farkı verilmeli. Verilmiyorsa tasfiye hakkı verilmeli. Bu verilince bununla birlikte ek süre de verilmeli" dedi.

MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ DÜZENLEME İSTEMİŞTİ

Anka'nın haberine göre seslerini duyurmak için Kamu Müteahhitleri Platformu adı altında toplanan yaklaşık 2 bin firma, hükümetten bir an önce dinamik fiyat farkı ödemesi, süre uzatımı, koşulsuz ve cezasız tasfiye hakkı talep etmişti. Türkiye Müteahhitler Birliği de aynı taleplerle ilgili düzenleme istemişti.



BAKAN NUREDDİN NEBATİ'DEN TALEPLERE YEŞİL IŞIK

Müteahhitler sözkonusu taleplerini dün Bursa Ticaret Sanayi Odası'nda (BTSO) 'İş Dünyası ile İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye de iletti. Edinilen bilgilere göre, Bakan Nebati, kamuya iş yapan müteahhitlere yönelik yeni bir fiyat farkı kararnamesi için çalışma başlattıkları bilgisin verdi.