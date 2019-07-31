31 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Atalay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk-İş'in kuruluşunun 67'nci yıl dönümü dolayısıyla konfederasyon genel merkezine yaptığı ziyarette, yaklaşık 200 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerine değindi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un dün konfederasyonlarını ziyaret ettiğini anımsatan Atalay, şunları kaydetti:
"Ocak ayında başlayan bugüne kadar süren kamu sözleşmelerimiz var. Bizim talebimiz ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payı. Dün bize en son verdikleri teklif, ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 4. Dün Sayın Bakana da ifade ettim. Bundan iki sene evvel temmuz ayında kamu sözleşmelerini imzaladık, hükümet ilk altı ay yüzde 7,5, ikinci altı ay yüzde 5 verdi. İşçinin alım gücü daha iyi bir noktadaydı. Aradan iki sene geçti, alım gücümüz yüzde 27 düştü. Bu rakamı anlamakta zorlandığımızı kendilerine ifade ettik, önümüzdeki günlerde bunu değerlendireceklerini söylediler."
"ÜLKEYİ SIKINTIYA SOKALIM DÜŞÜNCESİNDE DEĞİLİZ"
İstanbul'daki Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde bugün grev ilanını astıklarını bildiren Atalay, "Kanuni süreç bu şekilde. Asmazsak yetkimiz düşüyor. Ayın 19'unda da darphanede, Eti Maden'de tarımda 30 bine yakın arkadaşımız greve çıkmak mecburiyetinde. Greve çıkalım, iş yerini, ülkeyi sıkıntıya sokalım düşüncesinde değiliz." dedi.
Atalay, kıdem tazminatının her yıl çeşitli dönemlerde gündeme geldiğini belirterek, "Kıdem tazminatının mevcut yapısından memnunuz. Almayanlarla ilgili düzenleme yapılabilir. Fonla ilgili bugüne kadar başımıza gelenler ortada. Kıdem tazminatıyla ilgili düzenleme konusunda işveren de razı değil." ifadelerini kullandı.
Ziyarette, CHP Genel Başkan yardımcıları Faik Öztrak ve Yıldırım Kaya ile Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar ve Türk-İş'e bağlı sendikaların genel başkanları yer aldı.
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