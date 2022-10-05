AA

Mevcutta brüt 28,66, net 17 lira olarak uygulanan kamu işçisinin günlük yemek yardımı tutarının yükseltilmesi için TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile TÜHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek, dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığındaki toplantıda bir araya geldi.

Bakanlıktaki toplantıda, kamudaki işçilere yapılan günlük yemek yardımı tutarının 10 Ekim'den geçerli olacak şekilde net 55 liraya yükseltilmesini hükme bağlayan protokol imzalandı.