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Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler yüzde 79,89 artırıldı

Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler yüzde 79,89 artırılarak güncellendi.

20.01.2022 - 10:56 | Güncelleme: ABONE OL
Kamu ihalelerinde limitler artırıldı
AA

Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından hazırlanan Kamu İhale Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Aralık 2021 dönemi Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (yüzde 79,89) artırılarak güncellendi.

Tebliğ, 1 Şubat 2022'den itibaren yürürlüğe girecek.

Eşik değerler ile parasal limitler ve tutarların bir önceki dönemle karşılaştırması şöyle:

31 Ocak 2022'ye kadar olan eşik değerler ile parasal limitler ve tutarlar (TL) 1 Şubat 2022-31 Ocak 2023 döneminde uygulanacak eşik değerler ile parasal limitler ve tutarlar (TL)
Eşik değerler
MADDE 8
2.225.824 4.004.034
3.709.717 6.673.409
81.614.303 146.815.969
Parasal limitler ve tutarlar
MADDE 3 (g)
18.619.202 33.494.082
MADDE 13 (b)
242.832 436.830
485.689 873.705
4.047.628 7.281.278
MADDE 21 (f)
404.732 728.072
MADDE 22 (d)
121.405 218.395
40.443 72.752
MADDE 53 (j)/1
809.496 1.456.202
MADDE 53 (j)/2
1.281.438 2.305.178
7.682 13.819
5.125.768 9.220.744
15.373 27.654
38.443.271 69.155.600
23.060 41.482
30.750 55.316
MADDE 62 (h)
449.259 808.172

Muhabir : Deniz Çiçek Palabıyık

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