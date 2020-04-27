Kamu İhale Kurulu'nun (KİK) başkan, ikinci başkan ve üyeliklerine atama yapıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, KİK Başkanlığı'na Hamdi Güleç, İkinci Başkanlık görevine Osman Duru, üyeliklere de Ahmet İhsan Şatır, Oğuzhan Yıldız, Osman Şahin, Necmi Keskinsoy, Mehmet Bıçıkıcı, Selami Korkmaz ve Halil Yılmaz getirildi.