Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kamu İhale Kurulu atamaları Resmi Gazete'de

        Kamu İhale Kurulu atamaları Resmi Gazete'de

        Kamu İhale Kurulu Başkan, İkinci Başkan ve üyeliklerine yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımladı. Yayımlanan karara göre Kamu İhale Kurulu Başkanlığına Hamdi Güleç yeniden atandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 03:01 Güncelleme: 11.05.2024 - 03:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kamu İhale Kurulu atamaları Resmi Gazete'de
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; Cumhurbaşkanlığı tarafından Kamu İhale Kurulu Başkanlığına Hamdi Güleç yeniden atandı. Karar ile birlikte Mehmet Bıçkıcı İkinci Başkan olarak atanırken, Kamu İhale Kurulu üyeliklerine ise Osman Şahin, Halil Yılmaz, Mehmet Aydın, Kadir Cabur, Mehmet Demiroğlu ve Necmi Keskinsoy atandı.

        DHA'nın haberine göre; kararda, atamaların 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 53’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 7’nci maddeleri gereğince gerçekleştirildiği belirtildi.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Resmi Gazete
        #Kamu İhale Kurulu
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İsrail uluslararası hukuku ihlal etmiş olabilir"
        "İsrail uluslararası hukuku ihlal etmiş olabilir"
        Öğrencileri taşıyan otobüs şarampole uçtu!
        Öğrencileri taşıyan otobüs şarampole uçtu!
        'Öğretmenlerimiz müsterih olsun'
        'Öğretmenlerimiz müsterih olsun'
        Jeomanyetik fırtına! Potansiyel tehlikeleri neler?
        Jeomanyetik fırtına! Potansiyel tehlikeleri neler?
        Hamas'tan müzakere açıklaması
        Hamas'tan müzakere açıklaması
        Afganistan'da sel felaketi
        Afganistan'da sel felaketi
        Ameliyathane malzemelerini satmışlar
        Ameliyathane malzemelerini satmışlar
        Filistin tasarısı BM'de onaylandı
        Filistin tasarısı BM'de onaylandı
        Tekel bayi saldırısında pasaport iddiası!
        Tekel bayi saldırısında pasaport iddiası!
        Azerbaycan ve Ermenistan'dan barış görüşmesi
        Azerbaycan ve Ermenistan'dan barış görüşmesi
        Sürpriz iddia!
        Sürpriz iddia!
        Türkiye'deki uzun saatler çalışanların oranı AB ortalamasını katladı
        Türkiye'deki uzun saatler çalışanların oranı AB ortalamasını katladı
        Tesla'dan 500 milyon dolarlık şarj hamlesi
        Tesla'dan 500 milyon dolarlık şarj hamlesi
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        Hangi vitamin eksikliği nelere yol açıyor?
        Hangi vitamin eksikliği nelere yol açıyor?
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Mahkemeden kira davaları için emsal karar
        Mahkemeden kira davaları için emsal karar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Habertürk Anasayfa