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1991 yılında Sovyetler Birliği’nden ayrılarak yeniden bağımsızlığını kazanan Estonya, son 20 yılda geleneksel bir devletten dijital bir topluma doğru evrilmek için attığı adımlara bir yenisini daha ekledi. Dünyanın herhangi bir ülkesinin vatandaşlarına resmi dijital kimlik elde etme hakkı sunan e-Residency (e-Oturum) programı uygulayan Estonya, şimdi de kamu hizmetlerinde tamamen yapay zekâyı devreye almaya hazırlanıyor.

Estonya’nın yapay zekâ stratejisi “KrattAI”, Estonya Hükümeti’nin 2014 yılında hayata geçirdiği e-oturum (e-residency) programından sonraki en büyük inovasyon projesi olarak dikkat çekiyor. Bu kapsamda Estonya’nın vatandaşlarının kamu hizmetlerinin yüzde 99’unu dijital olarak alabilmesi için devreye aldığı yatırımlarla bugün birçok hizmet, dijital ve yapay zekâ teknolojilerinden yararlanarak sunulabiliyor.

e-Oturum programı tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, Estonya’nın ulusal yapay zekâ stratejisi: “KrattAI” süreci şu şekilde hayata geçirildi:

Estonya hükümeti yapay zekâ stratejisi “KrattAI”yı oluşturmadan önce ilk olarak yapay zekânın (AI) kamu ve özel hizmetlerde kullanımını ve getirilerini araştırdı. Bu planı hayata geçirmekteki zorlukları yok etmek için ise yasal bir stratejik çerçeve oluşturulmasına karar verildi. Sonrasında bu stratejinin tam olarak hayata geçirilmesi ve kamu hizmetleri için kullanılmasına yönelik 2019-2021 döneminde 10 milyon Euro’yu aşkın yatırım yapılmasını kararlaştırdı.

“KrattAI”, aslında yapay zekâ çözümlerinin devlet ve kamu hizmetlerinde yaygın olarak kullanılması, böylece verimlilik ve kolaylık yaratılmasını amaçlıyor. Estonya vatandaşlarının yapay zekâ tabanlı sanal asistanlarla devlet dairelerindeki işlerini daha hızlı ve pratik bir şekilde halletmesi amaçlanıyor. Bu strateji kapsamında şu an 30’u aşkın yapay zekâ hizmeti halka sunuluyor. Tarım alanları ile ilgili analizlerin yapılmasından, pasaport başvurularına kadar birçok hizmet bu yolla gerçekleştirilebiliyor.

2600’DEN FAZLA TÜRK VATANDAŞI E-OTURUM ALDI

Estonya'nın dünyada ilk kez uygulamaya geçirdiği, dünyanın herhangi bir ülkesinin vatandaşlarına resmi dijital kimlik elde etme hakkı sunan e-Residency (e-Oturum) programı, dünyanın herhangi bir yerinden Avrupa Birliği (AB) pazarında kurulmuş bir şirket olma avantajları sunarken, AB üyesi ülkelerle AB ortak pazarının sağladığı imtiyazlar ile ticaret yapma imkanı tanıyor. Programa Türk girişimcilerin ve yatırımcıların ilgisi giderek artıyor. Verilen bilgiye göre Covid-19 süresince Türk vatandaşları Estonya’da uzaktan şirket kuranlar arasında ilk sıralarda yer aldılar.

AB ortak pazarında iş yapmak isteyen 2 bin 600’ü aşkın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ‘e-Oturum’ aldığı program, dünya çapında 65 binin üzerinde kişiye ulaşırken, şimdiye kadar Türkiye'den e-Oturum (e-Residency) yoluyla kurulan şirketlerin sayısı ise 650’yi aştı.

Estonya'nın e-Residency programı, dünyanın herhangi bir ülkesinin vatandaşlarına resmi dijital kimlik elde etme hakkı sunuyor. Program, tüm ülke vatandaşlarına, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar global bir AB şirketini tümüyle çevrimiçi yönetme imkanı tanıyor. e-Residency sahipleri, Avrupa Birliği iş dünyasına katılmanın yanı sıra, dijital kimlikleri ile kamu e-hizmetlerinden de yararlanabiliyor.