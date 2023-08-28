Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun 3. toplantısı sona erdi

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4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yılları arasındaki mali ve sosyal haklarının 7. dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde, hükümet ve sendikalar arasında zam oranında uzlaşma sağlanamadığı için devreye giren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, üçüncü toplantısını bugün yaptı. Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında ve Sayıştay binasında gerçekleşen toplantı 7 saat sürdü. Toplantıda, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından yetkili sendikaların ikinci toplantıda kurula sunduğu talepler masaya yatırıldı ve Kamu İşveren Heyeti’nin teklifleri değerlendirildi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ ESAS ALINACAK

Geçmiş yıllarda Merkez Bankası’nın enflasyon oranlarına göre karar veren kurulun, bu sene de Merkez Bankası’nın 2024 yılsonu için yüzde 33, 2025 yılsonu için yüzde 15 olarak açıkladığı tahmini enflasyon oranlarını baz alması bekleniyor. 11 üyeden oluşan kurul oy çokluğuyla karar alıyor. Ayrıca en geç 31 Ağustos'ta kararını vermesi beklenen Hakem Kurulu'nun kararı kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.

HÜKÜMET YÜZDE 25 ZAM TEKLİF ETTİ

Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde güncellemişti. Yetkili konfederasyon Memur-Sen ise 2024 yılı için yüzde 70, 2025 yılı için ise yüzde 40 oranında zam talep etmişti.