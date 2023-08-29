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        Haberler Gündem Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 4'üncü toplantısı sona erdi

        Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 4'üncü toplantısı sona erdi

        Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yılları için mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan müzakere süreci, 22 Ağustos'ta sona erdi. Genel zam oranlarında anlaşma sağlanamadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 22:29 Güncelleme: 29.08.2023 - 22:29
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        Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 4'üncü toplantısı sona erdi
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        7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi’nde, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 4’üncü toplantısı sona erdi.

        Müzakerelerin ardından Kamu işveren Heyeti ile yetkili Konfederasyon Memur-Sen, genel zam oranlarında anlaşamazken, 11 iş kolunda ise taraflar uzlaşma sağladı. Uzlaşılma sağlanamayan maddeler üzerine taraflar Kamu Görevlileri Hakem Heyetine başvurdu.

        Hakem Kurulu kararı 31 Ağustos’ta yapılacak olan son toplantıda belli olacak

        Memur ve memur emeklisinin iki yıllık zam oranında gözler Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na çevrildi. 26 Ağustos’ta ilk toplantısını gerçekleştiren kurul, bugün dördüncü toplantısını yapmak üzere Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında bir araya geldi. Sayıştay binasında saat 14.00’da başlayan ve 8 saat süren toplantıda, Kamu İşveren Heyeti ile yetkili sendikaların uzlaşmaya varamadığı maddeler kurulun oylamasına sunuldu. Son toplantısını 31 Ağustos’ta yapacak olan Hakem Kurulu’nun memur ve memur emeklilerine 2024 ve 2025 yılları için yapılacak zam oranlarıyla ilgili kararını açıklayacak.

        Merkez Bankası’nın enflasyon beklentisi esas alınacak

        Geçmiş yıllarda Merkez Bankası’nın enflasyon oranlarına göre karar veren Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun, bu sene de Merkez Bankası’nın 2024 yılsonu için yüzde 33, 2025 yılsonu için yüzde 15 olarak açıkladığı tahmini enflasyon oranlarını baz alması bekleniyor.

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        #Kamu Görevlileri Hakem Kurulu
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