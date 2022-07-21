Kamu düzenini bozan yabancılara sınır dışı kararı

AA

Türkiye, kamu düzenini ve toplumsal huzuru bozdukları gerekçesiyle 2016 yılından bu yana 20 bin 514 Suriye uyruklu yabancının ülkeden çıkışını sağladı, 2022 yılında Afganistan ve Pakistan uyruklularının da aralarında bulunduğu 6 bin 882 yabancı aynı gerekçeyle sınır dışı edildi.

Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesi, Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde alınan tedbirlerle devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığından alınan bilgiye göre, bu yıl toplam 54 bin 475 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Bunların 32 bin 416'sını Afganistan uyruklu, 6 bin 991'ini Pakistan uyruklu ve 15 bin 68'ini diğer uyruklardan yabancılar oluşturdu.

2022 yılındaki sınır dışı işlemleri kapsamında 2'si Pakistan'a, 132'si Afganistan'a olmak üzere toplam 134 charter seferi gerçekleştirildi. Sadece haziran ayında 9 bin 531'i 53 charter seferiyle olmak üzere 12 bin 222 Afganistan uyruklu yabancı sınır dışı edildi, yüzde 99 sınır dışı başarı oranı sağlandı. Haziran ayında sınır dışı edilen düzensiz göçmenlerin sayısı ise 16 bin 719 olarak kayıtlara geçti.

2,6 MİLYON DÜZENSİZ GÖÇMEN ENGELLENDİ

Sınır güvenliğinin en üst düzeyde tutulması için güvenlik duvarları, aydınlatma sistemleri, kamera, optik kuleler, devriye yolları, hendek ve tel çit çalışmaları da devam ediyor.

Bu kapsamda 2021 yılında 451 bin 96 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi. Bu yıl 12 bin 310'u haziran ayında olmak üzere 176 bin 896 düzensiz göçmenin ülkeye girişi önlendi.

2016 yılından bu yana ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmenlerin sayısı 2 milyon 640 bin 317 olarak kayda geçti.

4 BİN 292 GÖÇMEN KAÇAKÇISI YAKALANDI

Düzensiz göçle mücadele kapsamında kolluk birimlerinin düzensiz göçmenlerin ve organizatörlerin tespiti ve deşifresi amacıyla yaptığı yol kontrolleri de arttırıldı.

Alınan tedbirler ve operasyonlar sonucu "göçmen kaçakçılığı" ve "insan ticareti" suçları kapsamında bu yıl içinde 4 bin 292 göçmen kaçakçısı yakalandı, bunlardan 639'u tutuklandı.

Haziran ayında da yakalanan 612 göçmen kaçakçısından 106'sı tutuklandı.

KAMU DÜZENİNİ BOZANLAR ÜLKEDEN ÇIKARILIYOR

Cezaevinden tahliye edilen, suça karışan ya da toplumsal huzuru bozduğu gerekçesiyle yakalanan tüm yabancılar hakkında 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında sınır dışı etme ve idari gözetim kararı alınıyor.

Kamu düzenini bozan yabancılar, adli makamların kararı dışında serbest bırakılmazken geri gönderme merkezlerine teslim edilen yabancılar, seyahat belgesi temini sonrasında hemen sınır dışı ediliyor.

Kolluk kuvvetlerinin yaptığı çalışmalar sonucu 2016 yılından bu yana kamu düzenini bozan 20 bin 514 Suriye uyruklu yabancının ülkeden çıkışı sağlandı. 2022 yılında ise bu sayı 1741 olarak gerçekleşti.

Bu yıl içinde aralarında Afganistan ve Pakistan uyrukluların da bulunduğu 5 bin 141 yabancı, aynı gerekçelerle sınır dışı edildi. Böylece sadece bu yıl kamu düzenini bozan 6 bin 882 yabancının ülkeden çıkışı sağlanmış oldu.

Ayrıca kamu düzenini bozan 1771 Suriyeli yabancı da sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerinde idari gözetim altında tutuluyor.