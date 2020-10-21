Kamu çalışanlarına saldırı kınandı - SİİRT

Sendika binasında toplanan grup adına açıklama yapan TOÇ BİR-SEN İl Başkanı İsa Agah, ormanda kaçak kesim yapan şahısları engellemeye çalışan İsmet Teğin ve Abdullah Kösemen'in darp edildiğini belirtti.Konunun takipçisi olacaklarını dile getiren Agah, şunları söyledi:"Üyelerimiz 20 kişinin saldırısına uğramış, jandarmanın müdahalesiyle saldırganların elinden kurtarılmışlar. Yaralanan mesai arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerinde bulunuyor, saldırıyı da şiddetle kınıyoruz. Gerekli tahkikatın biran önce yapılarak faillerinin hak ettikleri cezayı almalarını bekliyor. sunuyoruz."

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