Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce Konya merkezli İstanbul ve Kocaeli illerinde eş zamanlı yapılan operasyonda 17 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltına alma kararı verildi.

16 şüphelinin yakalanarak gözaltına alınırken 1 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmalarına devam edildiği bildirildi.