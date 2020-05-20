Kamu Bilişim Dijital Zirvesi - Türksat Genel Müdürü Şen - ANKARA

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Kamu Bilişim Derneği (KBD) tarafından dijital ortamda düzenlenen Kamu Bilişim Dijital Zirvesi'nde KBD Başkanı İzzet Gökhan Özbilgin moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Kamuda Dijital Dönüşüm-1" paneline, SGK Hizmet Sunumu Genel Müdürü Mustafa Özaşık, Türksat Genel Müdürü Cenk Şen, TARNET Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz, Bilge SGT Genel Müdürü Burak Çifter, Infrasis Bilgi Teknolojileri Kurucu Ortak Can Sobutay konuşmacı olarak katıldı.- "Yaptığımız çalışmaların meyvesini topluyoruz"Türksat Genel Müdürü Şen de e-Devlet Kapısı hakkında bilgi verdi. Şen, "6 bin 690 kullanıcı 47 milyondan fazlaya, 22 hizmet 5 binden fazla hizmete, 9 kurum 660 kuruma yükseldi. 2016'da aylık işlem ortalaması 90 milyon iken, bu rakam 2019'da 319 milyona çıkarken, bugün itibarıyla ortalama 388 milyon oldu." diye konuştu.Kovid-19 sürecinde kamudaki dijital dönüşümde, devletten hizmet alan ve hizmet verenlerin de işin içine dahil olduğunu anlatan Şen, Türkiye'de kamuda dijitalleşme sürecinin sahiplenmeyle gerçekleştiğini vurguladı.Kamuda dönüşüm sürecinde hizmetin verilmesinin yanı sıra hizmetin şeffaflaşmasının da sağlandığını anlatan Şen, bu sürecin en önemli getirilerinden birinin de hizmetlerde maliyetlerin düşürülmesiyle ciddi avantaj sağlandığını kaydetti.Şen, dijital dönüşümün en fazla kamu kurum ve kuruluşlarında görüldüğünü ifade ederek, "Dijitalleşen Türkiye'de dijitalleşen belgelerin bilgi olarak sunulmasını sağlamaya çalışıyoruz. Sayısal dünyada geçerli olan noktadan noktaya başlayacak verinin yaratılmasından başlayarak, o süre içinde her basamağın dijitalleşmesi noktasında ciddi bir başarıya ulaşıldı." diye konuştu.Bu dönemde devletin iş yapış şeklinin değiştiğini ancak kişisel verilerin korunması konusunda kurumlara sorumluluk yüklendiğini de anlatan Şen, "Dijital dönüşüm konusunda kamu kurumlarında ciddi adımlar atıldı." ifadelerini kullandı.Yazılım konusunda personel sorunundan dolayı sıkışıklık yaşandığını belirten Şen, dijital dönüşüm sürecinde verinin üretilmesiyle başlayan sorumluluğun, ürünün doğru veri olarak saklanması konusunda herkese ciddi sorumluluk yüklediğini bildirdi.