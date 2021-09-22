Kamu Başdenetçisi Malkoç, Samsun'da konuştu

AA

Malkoç, Samsun Valisi Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Malkoç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ilk programlarını, kurtuluş mücadelesinin adımlarının atıldığı Samsun'dan başlatmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kentte 2 gün boyunca akran eğitimi, çocuklarda hak arama yolları, çocukların haklarının neler olduğu konusunda eğitimleri tamamlayıp sertifika töreni yapacaklarını anlatan Malkoç, "Ziyaretlerin ardından halkla buluşacağız. Şehrin sorunları, şehirdeki kolaylıklar ve zorluklar, kamu hizmetleri kalitesinin yükseltilmesi için neler yapılabilir, Türkiye'de hak arama yollarının genişletilmesi veya var olan hak arama yollarının daha iyi kullanılması için neler yapılabilir, hukukun üstünlüğü, idarenin işleyişi konusunda karşılıklı olarak görüş alışverişinde bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Başka bir toplantıda muhtar ve sivil toplum örgütleriyle bir araya geleceklerini belirten Malkoç, şunları kaydetti:

"Buradaki hedefimiz şu, var olan kamu hizmetlerinin işleyişindeki güzellikleri artırmak, halkın bu konuda talep ve sorunları varsa bunları dinleyip çözüm üretmek. Samsun'da olduğu gibi aynı programları Mardin, Diyarbakır, İzmir, Adana'da, Edirne'de de yapıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin yapmış olduğu kamu hizmetlerini sağlıktan eğitime, ulaşıma veya diğer alandaki kamu hizmetlerinin memnuniyet haritası, eksiklik noksanlık nelerde var, bunları nasıl giderebiliriz, bu çalışmalarla idarecilerimize yol haritası ortaya koyuyoruz. Bunları raporlaştırıyoruz. Yeni döneme Samsun'dan başlamak bizim için önemli olacak."

Dağlı da Malkoç ve beraberindeki heyete çalışmalarında başarılar diledi.