05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Hak arama kültürünü yaygınlaştırmaya çalışıyoruz" - MERSİN
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Ombudsman Halkla Buluşuyor etkinliği- Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un konuşması- Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun konuşması
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: "Hak arama kültürünü yaygınlaştırmaya çalışıyoruz"- "İyi yönetim ilkeleri var. Eşitlik, adalet, şeffaflık ve nezaket gibi. Bunu yaygınlaştırmaya, yerleştirmeye çalışıyoruz"- "Hak arama kültürünü yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Türkiye'de anayasada ve yasalarla verilen haklar dünyanın birçok ülkesinden daha fazla" Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Hak arama kültürünü yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Türkiye'de anayasada ve yasalarla verilen haklar dünyanın birçok ülkesinden daha fazla" dedi.Malkoç, bir otelde düzenlenen "Ombudsman Halkla Buluşuyor" etkinliğinde, kamu denetçiliği kurumunun devletle millet arasında arabulucu olduğunu söyledi.Bu kurumun yeni olmasına rağmen köklerinin eskiye dayandığını ifade eden Malkoç, kamu denetçiliği kurumunun önemli özellliklerinin olduğunu kaydetti.Malkoç, "Herkes adaleti ister. Adalet hava, su, ekmek gibi. Onsuz yaşanmaz. İşte kamu hizmetlerinde eksiklikler, noksanlıklar olursa bu anlamda adaleti tesis etmede Kamu Denetçiliği Kurumu görevini 7 yıldır görevini yapıyor." diye konuştu.Adalete erişmede kolay başvurunun, başvurunun ücretsiz olmasının ve kararın kısa zamanda çıkmasının önemli olduğuna değinen Malkoç, kurum olarak bu özellikleri sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi.- "Kolay başvuru alıyoruz"Malkoç, kendilerine çok kolay başvurulduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:"Bize ister mektup ister elektronik ortamda istediğiniz şekilde ulaşabilirsiniz. Bize başvuruların yüzde 80'i elektronik ortamda geliyor. Hangi kurum olması önemli değil. Siz yeterki derdinizi, şikayetinizi bize anlatın. Siz arzuhalinizi bize iletin. İsminiz, kimlik numaranız, imzanız olsun. Belediyeyi mi? Valiliği mi?Bakanlığı mı? Biz onu tamamlıyoruz. Kolay başvuru alıyoruz."Malkoç, kamu denetçiliğinde müracatların bedava olduğunu ve kararların en geç 6 ayda çıktığını vurguladı.Görevlerinin kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak olduğuna değinen Malkoç, şunları kaydetti:"Hizmetlerde size haksızlık yapıldığına ve hizmetin eksik olduğuna inanıyorsanız bize müracaat edebilirsiniz. İyi yönetim ilkeleri var. Eşitlik, adalet, şeffaflık ve nezaket gibi. Bunu yaygınlaştırmaya, yerleştirmeye çalışıyoruz. İnsan haklarını Türkiye’de daha köklü olsun diye çaba gösteriyoruz. Hukukun üstünlüğünü sağlamaya çalışıyoruz. En az bunlar kadar önemli hak arama kültürünü yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Türkiye'de anayasada ve yasalarla verilen haklar dünyanın birçok ülkesinden daha fazla. Problemimiz uygulamadan kaynaklanıyor. Anayasayı, kanunları parlementoda değiştirebiliyorsun ama uygulamada anlayışı yenilemek zor. İşte bu noktada da bizim katkımız oluyor. Demokrasi kültürünün yangınlaşmasında idarenin şeffaf olmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz."Mersin Valisi Ali İhsan Su ise tarihten bugüne "insanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesinin savunucusu olduklarını dile getirdi.Hizmet için görev yaptıklarına değinen Su, "Her yetkili görevini vatandaşa hizmet için yapmalıdır düşüncesiyle hareket ediyoruz. Biz millete efendi olmak için değil hizmetkar olmak için geldik. Tüm kamu personeli aslında vatandaşımıza hizmet için var." ifadesini kullandı.Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de kamu denetçiliğinin oldukça önemli bir kurum olduğunu dile getirdi.Konuşmaların ardından Malkoç başkanlığında serbest kürsü oturumu gerçekleştirdi. Burada katılımcıların soruları yanıtlandı.
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