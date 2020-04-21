Kamu bankalarının destek paketi vatandaşın yüzünü güldürdü

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesinin hedeflendiği Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri doğrultusunda kamu bankalarının sunduğu "Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi", salgının ekonomik etkilerine karşı vatandaşın yüzünü güldürüyor.

Kamu bankalarının hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilerini finansal açıdan desteklemek için hayata geçirdiği destek paketi, temel ihtiyaçların karşılanmasında önemli rol oynuyor. VakıfBank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası, 10 bin liraya 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz kredi fırsatını vatandaşlara sunuyor.

"Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi"ne internet üzerinden başvuru yapılabiliyor ve onaylanması durumunda şubeye dahi gitmeden internet bankacılığı ya da ATM aracılığıyla kredi kullanılabiliyor.

Vatandaşların devlet eliyle aldıkları krediler, salgının ekonomik etkilerine karşı adeta bir "nefes" oluyor.

"Cumhurbaşkanımızın duyurusuyla VakıfBank'a kredi için başvurdum"

İstanbul'da koronavirüs nedeniyle kapanan bir restoranın çalışanı olan Salih Şafak (64),AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusu ve VakıfBank'tan kendisine gelen mesajla bu krediden haberdar olduğunu, bunu memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Yaklaşık bir hafta önce VakıfBank'a "Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi" için başvuruda bulunduğunu ve kredi başvuru sürecinde herhangi bir zorlukla karşılaşmadığını aktaran Şafak, 10 bin lira tutarındaki kredi miktarının hesabına yatırıldığını söyledi.

"Allah devletimize zeval vermesin"

Şafak, "Koronavirüs sebebiyle durumlar kötüleşti. Çalışıyordum ama salgın nedeniyle çalıştığım iş yeri kapandı. Bunun için krediye başvurdum. Bu kredi beni 5-6 ay rahatlatacak. Etrafımda borç alabileceğim insanlar da yok. Bu kredi olmasaydı zorluklar yaşayacaktım." dedi.

Böyle bir süreçte devletin desteğinden dolayı mutlu olduğunu dile getiren Şafak, "Durumlar zor ama devlet ve millet yanımızda. Bu yüzden şu an mutluyuz. Devletimize tanımış olduğu bu imkandan dolayı teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.