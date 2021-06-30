Cumhurbaşkanlığı'nca yayımlanan kamuda tasarruf tedbirleri genelgesi, kamu araçlarında yeni bir dönemin kapısını araladı.
Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre, kamu tarafından acil ve zorunlu haller dışında ne surette olursa olsun yeni taşıt edinilmeyecek ve kamu kurumlarında kullanılan taşıtlarda 2023 yılı sonuna kadar en az yüzde 20 oranında azaltılmaya gidilecek.
Öte yandan, kamuda kullanılacak araçların özelliklerinin de belirlendiği genelgeye göre, bundan böyle kamu aracı olarak baz donanım ile 1.6 litre ve altındaki motor hacmine sahip otomobiller tercih edilecek.
Genelgenin dikkat çeken bir diğer kısmı da, ikinci el araçlara kamu yolunun açılmış olması oldu. Buna göre, hizmet alımı suretiyle edinilecek taşıtlarda, model yılı yeni araçlar yerine daha ekonomik olan ve en fazla 10 yaşındaki otomobiller de tercih edilebilecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre, kamuda hizmet aracı olarak kullanılan yabancı menşeli taşıtlara son verildi. Bunun yerine, yerli üretim otomobillerin kullanılmasına ağırlık verilmesi bekleniyor.
Genelgede belirlenen şartlar göz önüne alındığında ise, Türkiye'de üretilerek dünyaya ihraç edilen Toyota Corolla, Renault Megane ve Fiat Egea gibi otomobillerin kamuda daha sık kullanılacağı sonucuna varılabilir. Fakat, taşıtlarda 1.6 litre hacmi ve altındaki motorların tercih edilecek olması Corolla'da 1.8 litre motor hacmindeki hibrit seçeneğin önünün kapandığı anlamına geliyor.
Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre kamu araçların sayısının 108 bin 866 adet olduğu göz önüne alındığında, bu sayının 2023'e kadar 90 bin adedin altına ineceği de söylenebilir. Kamuya 2021'de alınacak araç sayısı ise 2 bin 865 olarak bütçe cetveline girmiş durumda.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!