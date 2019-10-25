Amme (kamu) alacakları tahsil usulü hakkında kanun kapsamında tecil faiz oranı yıllık yüzde 22'den yüzde 19'a düşürüldü. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlana tahsilat genel tebliğine göre, bugün itibarıyla yapılacak başvurulara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına, yıllık yüzde 19 oranında tecil faizi uygulanacak.

Bugün öncesi tecil edilmiş ve ödenmekte olan amme alacaklarının bu tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına, bugüne kadar geçen süre için geçerli olan oranlarda, bugünden itibaren de yıllık yüzde 19 oranında tecil faizi uygulanacak.