Kampüsteki inşaatta 1 işçi enkaz altında kaldı

Iğdır'da, üniversite kampüsündeki su deposu inşaatında çökme meydana geldi. Enkaz altında kalan 1 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 15.30 sıralarında Iğdır Üniversitesi Suveren Kampüsü'ndeki su deposunda meydana geldi. Bölgenin su ihtiyacını karşılamak amacıyla yaptırılan su deposunda beton dökümü sırasında çökme yaşandı. 2 işçi enkaz altında kaldı.

İşçilerin yardımına mesai arkadaşları koşarken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İşçilerden Recep Koçer, enkaz altından yaralı olarak çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Diğer işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.