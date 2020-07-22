İZOLE TATİLİN ALTERNATİF ADRESLERİ YAYLALAR - Kamp turizminin adresi Fındıklı Yaylası ziyaretçilerini bekliyor

Kastamonu'nun doğal güzellikleri ile göz alıcı yaylarından Fındıklı, kent merkezine 74, Araç ilçesine ise 27 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
Yeşilin her tonunun görülebildiği yayla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecini doğayla iç içe, izole şekilde geçirmek isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor.
Konaklama tesisi bulunmayan yaylaya Araç Belediyesi, gelenlerin ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla su ile elektrik hattı çekti, umumi tuvalet yaptı.
Yayla, özellikle çadır ve karavanla tatil yapmak isteyenler için oldukça uygun özellikler barındırıyor.
Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, AA muhabirine, Fındıklı Yaylası'nın, Türkiye'nin sayılı yaylaları arasında bulunduğunu söyledi.
Özellikle Kovid-19 sürecinde yayla turizmine ilginin arttığına işaret eden Sarıkaya, "İnsanlar nefes alacak yerler arıyor. Otellere yerleşmek yerine sosyal izolasyonun daha çok sağlanabildiği bölgeler aranıyor. Yaylamızı Kovid-19'dan kurtuluş yolu olarak görüyoruz. Tüm Türkiye'yi, hatta dünyayı buraya davet ediyoruz." dedi.
- "Kesinlikle bu doğa harikası yeri gelip görmenizi istiyoruz"
Yaylada kamp yapan Motosiklet Derneği Genel Başkanı Halil Efe ise Fındıklı Yaylası'nı çok beğendiğini vurguladı.
Herkesi Fındıklı Yaylası'na davet eden Efe, "Kesinlikle bu doğa harikası yeri gelip görmenizi istiyoruz. Biz geldik, çok mutlu olduk. Burası bir yayla ama emin olun, kamping alanı bu kadar güzel olamaz." ifadelerini kullandı.
Özellikle Kovid-19 sürecinde insanların doğaya yöneldiğine dikkati çeken Efe, "Fındıklı Yaylası da size kollarını açmış, bekliyor. Koronavirüs sürecinde ve sonrasında burada çok güzel vakit geçirebilirsiniz. Misafirperver bir halk var." diye konuştu.
Fındıklı Yaylası'nda kamp yapan Aysun Çiftçi de yaylanın ve yaylaya gelen yolun manzarasını çok beğendiğini dile getirerek, şunları söyledi:
"Daha önce gelmemiştim. Bu doğa güzelliğinden haberimiz yoktu. Çok beğendik. Buradaki turizmi geliştirmek lazım. Kovid-19 için biçilmiş kaftan. Herkes birbirinden uzak. Sosyal mesafeyi de koruyoruz."
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