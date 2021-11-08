11 yaşlı Azerbaycanlı şarkıcı, model Kamilla Mamadzade, Türkiyenin Antalya şehrinde 3.si düzenlenen "Golden Star Kids" 2021 uluslararası talant festivalının birincisi olmakla yanaşı projenin Grand Prix ödülünü kazandı.

Festivala Türkiye, Rusya, Gürcistan, Ukrayna, Moldova, Romanya, Polonya, Küba, Azerbaycan, Tayland ve diğer ülkeler de dahil olmak üzere 60 ülkeden 4 yaşla 18 yaşa kadar yaklaşık 70 kadar katılımcı katıldı.

11 YAŞINDA DÜNYA BİRİNCİSİ OLDU

Kamilla Mamedzade, proje kapsamında gerçekleşen milli kostüm gösteriminde büyük bir seyirci önünde Karabağın sembolu Hâr-ı Bülbül şarksını ingilisce seslendirdi. Jüri, azerbaycanlı katılımcının performansını övdü ve ona en yüksek puanları verdi.

11 yaşındaki Kamilla Mamedzade, iyi performansıyla "Best Voice World 2021" nominasyonunda aday gösterildi ve 8-12 yaş arasındaki katılımcılar arasında Grand Prix'i kazandı.