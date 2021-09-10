Kamerunlu ustalar hazırladıkları Türk yemekleriyle takdir topluyor

Çırak olarak başladıkları Türk restoranında usta olan Kamerunlu aşçılar, menemen, Adana kebap, pide çeşitleri, sac kavurma ve lahmacun gibi birçok Türk yemeğini başarıyla yapabiliyor.
Kamerunlu aşçılar, hazırladıkları yemeklerle zengin Türk mutfağının ve kültürünün ülkelerinde tanıtımına da katkı sunuyor.
- “70 personelimizin 69’u Kamerunlu"
Başkent Yaounde’de en çok tercih edilen restoranlardan olan İstanbul Restoranı'nın işletmecisi Adnan Demiral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Ticaretimizi yaparken, memleketimizin tanıtımını yapmak, Türk mutfağının ve kültürünün tanıtımını yapmak bizlere onur veriyor.” dedi.
Demiral, yaklaşık 9 yıldır Kamerun’da restoran hizmeti verdiklerini belirterek, "70 personelimizin 69’u Kamerunlu, sadece bir Türk aşçımız var.” diye konuştu.
İki aşçılık okuluyla anlaşma yaptıklarını ve oradan stajyer kabul ettiklerini anlatan Demiral, yılda yaklaşık 50 yeni usta yetiştirdiklerini sözlerine ekledi.
-“Hayalim Türk mutfağının önemli bir ustası olmak”
Ülkesine gelen Türk aşçılar sayesinde Türk yemekleriyle tanıştığını söyleyen kebap ustası Sangbai Gouzoule Francis, Adana kebap, Urfa kebap, tavuk şiş ve ciğer şiş gibi birçok geleneksel Türk lezzetini rahatlıkla yaptığını kaydetti.
Francis, yaklaşık 10 yıldır Türk yemekleri yaptığını belirterek, "Hayalim, Türkiye’ye gidip Türk mutfağı konusunda kendimi eğiterek önemli bir Türk mutfağı ustası olmak.” dedi.
- "Kamerunlular Türk yemeklerini çok seviyor.”
Türk salataları ve Türk kahvaltısı hazırladığını aktaran soğuk mutfak şefi Ngono Mbarga Audrey ise ilk başlarda çok zorlandığını ama Türk ustaların yardımlarıyla bu zorlu süreci atlattığını dile getirdi.
Audrey, Türk ve Kamerun mutfağını aynı anda müşterilerine sunduklarını ifade ederek, “Bizim müşterilerimiz sadece Türkler değil, Kamerunlular Türk yemeklerini çok seviyor, Kamerunlular buraya bizim yaptığımız Türk yemeklerini keşfetmeye geliyor." diye konuştu.
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