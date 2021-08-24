Kamerun’da Kanadalı yardım gönüllüsü öldürüldü

AA

Uluslararası Kızılhaç Komitesince (ICRC) yapılan açıklamada, Nzobambona’nın Kuzey-Batı vilayetinin Bamenda'da bölgesinde uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirdiği doğrulandı.

Nzobambona’nın Kamerun’un batısında uzun süredir devam eden çatışmalardan etkilenen insanlara yardım etmek için Bamenda’ya geldiği belirtilen açıklamada, 62 yaşındaki Kanadalı yardım gönüllüsünün bölgede su ve sanitasyon konularında faaliyetler yürüttüğü belirtildi.

- Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzeybatı bölgesindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ile hakimleri atamasının ardından 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlanmış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972'deki federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili İngilizce ilan etmişti.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.