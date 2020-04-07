Kamerun’da Boko Haram’dan intihar saldırısı: 8 ölü

Ulusal basındaki haberlere göre, Kamerun Savunma Bakanı Joseph Beti Assomo yaptığı basın açıklamasında, Amchide kasabasında Boko Haram üyesi iki gencin üzerlerinde taşıdıkları bombaları kalabalık bir alanda infilak ettirdiğini belirtti.

Saldırıda 8 sivilin yaşamını yitirdiğini, 10’u ağır 14 kişinin yaralandığını aktaran Assomo, intihar bombacılarının da öldüğünü kaydetti.

Nijeryalı terör örgütü Boko Haram özellikle Kamerun’un kuzeyinde saldırılar düzenliyor. Örgüt, birçok kaçırma eyleminden de sorumlu tutuluyor.

Kamerun, Boko Haram örgütüyle mücadele kapsamında kısa süre önce Nijerya sınırında yaklaşık 5 bin asker konuşlandırmıştı.