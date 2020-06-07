Kamerun yönetimi, gözaltındaki gazetecinin ölümünü teyit etti

Savunma Bakanlığınca, geçen yıl ağustosta gözaltına alınan Wazizi'nin öldüğü doğrulandı.
Ordu Sözcüsü Albay Cyrille Atonfack, yaptığı açıklamada, Wazizi'nin 3 Ağustos 2019'da teröristlere bilgi sağladığı ve suç ortaklığında bulunduğu şüphesiye Anglofon (İngilizce konuşulan) Güney Batı bölgede gözaltına alındığını belirtti.
Wazizi'nin ağır kan zehirlenmesi sonucu 17 Ağustos 2019'da Yaounde askeri hastanesinde öldüğünü, ailesinin gazetecinin ölümünden haberdar edildiğini aktaran Atonfack, ülkedeki sivil toplum kuruluşlarının işkence suçlamalarının Kamerun ordusunu kötüleştirme çabası olduğunu ifade etti.
Diğer yandan Gazetecileri Koruma Komitesinden (CPJ) yapılan açıklamada, ordunun açıklamasının gerçekleri yansıtmadığı, Wazizi'nin gördüğü işkenceler sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, ailesine Wazizi'nin ölümüne dair bilgi verilmediği kaydedildi.
Kamerun Ulusal Gazeteciler Sendikası (SNJC) Başkanı Denis Nkwebo da hükümetin açıklamasının yalanlardan ibaret olduğunu, gazetecilerin bu açıklamalara kanmaması gerektiği açıklamasını yaptı.
SNJC çarşamba günü, geçen yıl 3 Ağustos'ta gözaltına alındığından bu yana haber alınamayan Wazizi'nin gördüğü işkenceler sonucu sevk edildiği askeri hastanede öldüğünü duyurmuştu.
Güney Batı bölgesinin başkenti Buea'daki Chillen Medya Televizyon kanalında sunuculuk yapıyordu.
Kamerun'da 2016'nın son aylarında patlak veren Anglofon krizinde, ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin 200 kişi yaşamını yitirdi, 700 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.
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