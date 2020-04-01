Kamerun'dan gelen 76 kişi İzmir'deki yurda yerleştirildi

Alınan bilgiye göre, Kamerun'da çalışan 76 Türk vatandaşı, sabah saatlerinde İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na getirildi.

Koronavirüs tedbirleri altında otobüslerle Buca Kız Öğrenci Yurdu'na getirilen vatandaşlar, ateş ölçümleri yapıldıktan sonra yurttaki odalara yerleştirildi.

Vatandaşların 14 günlük karantina sürecinde ihtiyaçlarının İzmir Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacağı belirtildi.