Kamerun'da toprak kayması: 11 ölü

Kamerun’un başkenti Yaounde’de meydana gelen toprak kayması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

Bölge Valisi Naseri Paul Bea, ulusal televizyon kanalı CRTV'de yaptığı açıklamada, Yaounde’nin Damas bölgesinde cenaze töreni yapıldığı sırada heyelan meydana geldiğini duyurdu.

AA'nın aktardığı habere göre; toprak kaymasında en az 11 kişinin yaşamını yitirdiğini bildiren Bea, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.