Kamerun'da Anglofon ayrılıkçılar 5 kişiyi öldürdü

Yerel yetkililerden Ava Fonka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anglofon bölgesindeki ayrılıkçıların ülkenin kuzeybatısında yer alan Babadju bölgesinde silahlı saldırı düzenlediğini ifade etti. Fonka, saldırıda 3 güvenlik görevlisi ile 2 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Ayrılıkçılar, önceki gün Njikwa adlı bölgenin yerel yetkilisi İtambi Andrew'in bulunduğu konvoya saldırmış ve 4 asker ile 1 sivil yaşamını yitirmişti.