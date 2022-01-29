Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen turnuvanın çeyrek finalinde Gambiya ile ev sahibi Kamerun, Douala kentindeki Japoma Stadı'nda karşılaştı.

Kamerun, 50 ve 57. dakikalarda Karl Toko Ekambi'nin kaydettiği gollerle 2-0 galip gelerek son 4 takım arasına kaldı.

Turnuvada 5 kez şampiyonluk yaşayan