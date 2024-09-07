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        Haberler Spor Futbol Kamerun: 1 - Namibya: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Kamerun: 1 - Namibya: 0 | MAÇ SONUCU

        Afrika Uluslar Kupası Elemeleri J Grubu ilk maçında Kamerun, evinde Namibya'yı 1-0 mağlup etti. Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti Vincent Aboubakar, 65. dakikada topu ağlara gönderdi. Kamerun gruba 3 puanla başlarken, Namibya ise puansız başladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2024 - 22:04 Güncelleme: 07.09.2024 - 22:04
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        Aboubakar, Kamerun'a galibiyeti getirdi!
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        Afrika Uluslar Kupası Elemeleri J Grubu ilk maçında Kamerun ile Namibya karşı karşıya geldi. Omnisport Roumde Adjia Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 1-0'lık skorla Kamerun kazandı.

        Kamerun'a galibiyeti getiren golü 65. dakikada Vincent Aboubakar kaydetti.

        Kamerun'da Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar 90 dakika, Ankaragücü forması giyen Christian Bassogog 77 dakika, Hatayspor forması giyen Guy-Marcelin Kilama 68 dakika forma giyerken, Samsunspor forması giyen Olivier Ntcham forma giymedi.

        Bu sonuçla birlikte Kamerun gruba 3 puanla başlarken, Namibya puansız kalmış oldu. Grubun bir sonraki maç haftasında Kamerun deplasmanda Zimbabve'ye konuk olurken, Namibya sahasında Kenya ile karşılaşacak.

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