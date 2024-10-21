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        Düzce'de kameralardan tespit edilen kişiye ceza

        Düzce'de çöp konteyneri yanına koltuk atarak çevre kirliliğine neden olan kişi kameralardan tespit edilerek, cezai işlem uygulandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 16:18 Güncelleme: 21.10.2024 - 16:18
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        Kameralara yakalandı, cezayı yedi
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        Düzce'de Camikebir Mahallesi Alemdar Sokak'ta çevreyi kirleten bir kişi, Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sayesinde tespit edildi.

        Yapılan şikâyet üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çöpün kenarına koltuk atan kişinin kimliğini belirledi.

        Çevre kirliliğine neden olan kişi hakkında cezai işlem başlatıldı.

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        #yerel haberler
        #Düzce Haberleri
        #Çevre cezası
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