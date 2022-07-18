'Kamera ile izleniyor' uyarısına rağmen hafriyat döktüler!

Başakşehir Altınşehir Mahallesi sakinleri kaçak hafriyat dökümleri nedeniyle şikayetçi. Mahalle hafriyat döküm sahasına dönmüş durumda.
DHA'nın haberine göre, kaçak hafriyat dökenler çevredeki uyarı tabelalarına da aldırış etmiyor.
İBB'nin "Bu alan, 24 saat kamera ile izlenmektedir, hafriyat atığı dökenlere yasal işlem uygulanacaktır" tabelasının önüne bile hafriyat döküldü. Çevre sakinleri tabela olmasına rağmen kamera olmadığını söyledi.
Altınşehir İstiklal Caddesi'nde kaçak hafriyatı önlemek için konulan İBB'ye ait bir tabelada, 'Bu alan 24 saat kamera ile izlenmektedir, hafriyat atığı dökenlere yasal işlem uygulanacaktır' uyarısı yapılmasına rağmen, çevrede kamera sistemi olmadığı öne sürüldü.
Bunu fırsat bilen bazı kamyon şoförleri ise tam da tabelanın bulunduğu alana kaçak döküm yapıyor. İstiklal Caddesi'nde farklı yerlerde hafriyat atıklarının sürekli olarak döküldüğü gözlendi.
"KAMERANIN TABELASI VAR KAMERA YOK"
Altınşehir'de oturduğunu belirten Ahmet Keser "Burada çok fazla hafriyat atığı var. Kamyon şoförlerine buraya dökmek kolay geliyor. Bu durumdan çok rahatsız oluyoruz ve engellenmesini istiyoruz. Denetim yok, tabelada yazıyor ama, kamera yok. 30 senedir burada yaşıyorum ama, herhalde hayali bir kamera var burada. Kamera olsa etkili olur" dedi.
"BİZİM DE ADIMIZI KİRLETİYORLAR"
Hafriyat kamyonu şoförü Metin Sapancı "Hafriyatlar normalde döküm sahasına gidiyor. Döküm sahasına giriş ücreti pahalı, mazot pahalı. Döküm alanına giriş ücreti 700-800 TL. Etrafa hafriyat atığı dökenlerden biz de rahatsızız. Bizim ismimizi de kirlettikleri için rahat çalışamıyoruz. Bu kaçak döküm yapanların büyük kısmının belediyede kayıtları yok. Ormanın içine dökenler kaçak. Takip cihazı olsa, onu yapamaz kesinlikle. Bizim arabalarımızda, takip cihazı var. Damperi kaldırdığın anda, belediye görür. Her sene o takip cihazının kontrolü var. Bu yaptıklarına değer mi? Vicdanen buna değer mi?" diye konuştu.
YARIMBURGAZ MAĞARASI ÇEVRESİ KAÇAK DÖKÜM ALANIYDI
Öte yandan Altınşehir'de bulunan Eski Taş Çağı'nda yerleşim yeri olan Yarımburgaz Mağarası'nın çevresine kaçak hafriyat atıkları döküldüğü ortaya çıkmıştı. Tarihi mağarada koruma önlemleri alınmadığı için kamyon şoförlerinin yakın çevresine hafriyatları boşaltabildikleri belirlenmişti.
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