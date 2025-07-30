Kamçatka Yarımadası nerede? Kamçatka Yarımadası haritadaki yeri ve konumu
Kamçatka Yarımadası'nda meydana gelen 8.8 şiddetindeki büyük deprem sonrası adanın konumu merak konusu oldu. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Rusya'nın doğusunda bulunan Kamçatka Yarımadası'nın açıklarında Türkiye saati ile 02.24'te 8.8 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Kamçatka Yarımadası yeri ve konumuna yakın olan yerlerde panik meydana geldi. Kamçatka'da soğuk ve ormanlık bir bölge olması nedeniyle yüzölçümü büyük olmasına karşın ancak 300.000 kişi yaşar. Peki Kamçatka Yarımadası nerede? İşte, Kamçatka Yarımadası haritadaki yeri ve konumu hakkında bilgiler
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Kamçatka Yarımadası haritadaki yeri ve konumu ile gündemde. Rusya’da yer alan bu adada meydana gelen 8.8’lik deprem paniğe sebep oldu. Kamçatka Yarımadası Büyük Okyanus'ta Ohotsk Denizi ile Bering Denizi arasındadır. Üzerinde bazıları sönmüş durumda olan kırka yakın yanardağ vardır. Peki Kamçatka Yarımadası nerede, haritadaki yeri ve konumu nasıl?
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KAMÇATKA YARIMADASI NEREDE, HARİTADAKİ KONUMU NASIL?
Kamçatka; Rusya'ya bağlı Kamçatka Krayının üzerinde bulunduğu, Asya'nın doğusunda yer alan yarımada.
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KAMÇATKA YARIMADASI HAKKINDA BİLGİ
Büyük Okyanus'ta Ohotsk Denizi ile Bering Denizi arasındadır. Üzerinde bazıları sönmüş durumda olan kırka yakın yanardağ vardır. Soğuk ve ormanlık bir bölge olması nedeniyle yüzölçümü büyük olmasına karşın ancak 300.000 kişi yaşar. Nüfusun yarısı bir balıkçılık limanı olan Petropavlovsk (Kamçatski)'ta yaşar.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Kamçatka, aynı zamanda en çok volkan bulunduran bölgelerden biridir.