Kamboçya, Kovid-19 nedeniyle 6 ülkeden gelenlere getirdiği giriş yasağını kaldırdı

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Bangkok Post gazetesindeki habere göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İran, İtalya, Almanya, İspanya, Fransa ve ABD'den seyahat eden kişilerin bugünden itibaren ülkeye girebileceği belirtildi.

Açıklamada, yurt dışından gelenlerin virüs taşımadığına ilişkin son 72 saatte alınmış sağlık raporuyla, minimum 50 bin dolar tutarında sağlık sigortası göstermesinin zorunlu olacağı kaydedildi.

Ayrıca yurt dışından gelenlere ülkeye varışta Kovid-19 testi yapılacağı ve hükümetin gösterdiği merkezlerde 14 gün zorunlu karantinada tutulacakları aktarıldı.

- Kamboçya, salgını kontrol etmedeki başarısıyla dikkat çekiyor

16,6 milyon nüfuslu Hindi Çini ülkesi, Kovid-19 salgınını kontrol altına almadaki başarısıyla dikkati çekti.

Virüs nedeniyle ölümün yaşanmadığı ülkede kaydedilen 122 vakanın tümü sağlığına kavuştu.

Ülkede tedavi altındaki son Kovid-19 hastası, 16 Mayıs'ta taburcu edildi.