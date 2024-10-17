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        Kamala Harris: Savaşın sona ermesinin zamanı geldi

        ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail hükümetinin Hamas lideri Yahya Sinvar'ın "öldürüldüğü" yönündeki açıklamasının ardından, "Gazze'de savaşın sona ermesinin zamanının geldiği" yorumunda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 23:29 Güncelleme: 17.10.2024 - 23:29
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        Harris: Savaşın sona ermesinin zamanı geldi
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        İsrailli yetkililerin Sinvar'ın Gazze'ye düzenlenen saldırıda "öldürüldüğü" paylaşımları sonrası ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Harris konuyla ilgili açıklama yaptı.

        Biden, yazılı açıklamasında, "Bugün İsrail için, ABD için ve dünya için iyi bir gün." ifadesini kullandı.

        "USAME BİN LADİN'İN 2011 YILINDA ÖLDÜRÜLMESİYLE BENZER"

        7 Ekim 2023'ten itibaren ilgili tüm Amerikan birliklerini İsrail ordusuna destek için görevlendirdiğini ve bu yönüyle askeri anlamda İsrail'e yardım ettiklerini vurgulayan Biden, son gelişmelerin "Usame bin Ladin'in 2011 yılında öldürülmesiyle" benzer olduğunu savundu.

        ABD Başkan Yardımcısı Harris de konuyla ilgili kameralar karşısında yaptığı açıklamada, "Adalet yerini buldu." diyerek İsrail'i tebrik etti.

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        "SAVAŞI NİHAYET SONA ERDİRMEK İÇİN BİZE BİR FIRSAT"

        Hamas liderlerine ilişkin tüm operasyonlarda Tel Aviv ile yakın çalışıp İsrail ordusuna destek verdiklerini kaydeden Harris, "Bugün, Gazze'deki savaşı nihayet sona erdirmek için bize bir fırsat sunuyor." ifadesini kullandı.

        Harris, ateşkesin sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye yardımların girmesi konusunda da çağrıda bulundu.

        İsrailli yetkililerin Hamas lideri Yahya Sinvar'ın hayatını kaybettiği açıklaması sonrası Netahyahu, Gazze Şeridi'ne saldırıların devam edeceğini söylemişti.

        NETANYAHU İLE BIDEN TELEFONDA KONUŞTU

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Biden'ın Hamas lideri Sinvar'ın Gazze'nin güneyindeki saldırıda hayatını kaybetmesi üzerine telefonda görüştüğü bildirildi.

        İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, görüşmede Biden'ın Sinvar'ın yaşamını yitirdiği saldırı nedeniyle Netanyahu'yu tebrik ettiği belirtildi.

        Netanyahu ile Biden'ın Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için "bir fırsat doğduğu" görüşünü dile getirdiği ve bu konuda ortaklaşa çalışmaya karar verdikleri kaydedildi.

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        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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