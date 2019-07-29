2017 yılında, Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) Çayırhan'da bulunan enerji üretim ve kömür rezerv alanlarının özelleştirme ihalesi gerçekleştirildi. Nihai pazarlık görüşmesinde en düşük teklifi megavatsaat başına 60,4 dolar ile Kolin-Kalyon- Çelikler Ortak Girişim Grubu verdi. Çelikler Grubu, daha sonra ortaklıktan çekildi.

ÇİNLİ ŞİRKETLE ÖN UZLAŞI

Kalyon-Kolin ortaklığı, Çayırhan için hem finansman hem de santrali inşa etmek üzere yürüttüğü çalışmalarda önemli bir adım attı. Ortaklık, Çinli Harbin Electric International Company Limited ile bir çeşit MoU ya da uzlaşı belgesi imzaladı. Buna göre Çinli şirket, Kalyon-Kolin için Çayırhan’da 800 megavat anahtar teslim kömür santrali yapacak. Yatırım tutarının 1 milyar doları aşkın olduğu hesaplanıyor.

Kalyon-Kolin ortaklığının, finansman arayışı da devam ediyor. Ortaklığın, Çinli finansörlerle görüştüğü belirtiliyor. Avrupalı bazı finansörlerle de temasların sürdüğü kaydediliyor.



36 AY SÜRE

Bu arada Çayırhan’la ilgili de önemli bir gelişme yaşandı. Meclis’ten geçen bir yasayla Çayırhan’da, işletmeye alma süresi 36 ay uzatıldı.