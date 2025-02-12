Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim halka arzı yatırımcılar tarafından takip ediliyor. 46 milyon 334 bin 639 lot dağıtan firma kişi başı 56 lot verdi. 'KLYPV' kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek firma, kazanacağı fonun en büyük kısmını işletme sermayesi için kullanacak. Peki, Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim ne zaman borsada işlem görecek?