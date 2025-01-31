Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim halka arz oluyor! Kalyon Güneş Teknolojileri hisse fiyatı, lot miktarı
Sermaye Piyasası Kurulu, Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.'nin halka arzı için onay verdi. 3.2 milyar TL büyüklük, yüzde 13,64 halka arz açıklığı ile halka arz olacak firma, yatırımcılara 46 milyon 334 bin 639 lot dağıtımı yapacak. Firma önümüzdeki günlerde Yıldız Pazar'da işlem görecek. İşte, Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim tüm halka arz detayları...
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Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim halka arz oluyor. 3.2 milyar TL ile borsaya açılmaya karar veren firma ileriki günlerde talep toplayacak ve toplamda 46 milyon 334 bin 639 lotu yatırımcılarına eşit olarak dağıtacak. Halka arzdan elde edilen fonun en büyük payı ise Güneş enerjisi santrali ile hücre/teknoloji iyileştirme yatırımları için kullanılacak. Peki, Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim ne zaman talep toplayacak? İşte, detaylar...
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KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM HİSSE FİYATI
Firmanın hisse fiyatı 70,30 TL olarak belirlendi.
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KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ KAÇ LOT DAĞITACAK?
Firma toplamda 46 milyon 334 bin 639 lot dağıtacak. Ancak olası lot dağıtım tablosu henüz açıklanmadı.
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KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ FON KULLANIMI
Yüzde 45-55 Güneş enerjisi santrali ile hücre/teknoloji iyileştirme
Yüzde 45-55 İşletme sermayesi
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KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?
Firmanın talep toplama tarihleri belli olmadı.
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KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ HANGİ BANKALARDA VAR?
Firmanın hangi bankalarda halka arz olacağı önümüzdeki günlerde açıklanacak.
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KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ NE ZAMAN BORSAYA AÇILACAK?
Firmanın BIST'te ilk işlem tarihi henüz açıklanmadı.