Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim halka arz oluyor. 3.2 milyar TL ile borsaya açılmaya karar veren firma ileriki günlerde talep toplayacak ve toplamda 46 milyon 334 bin 639 lotu yatırımcılarına eşit olarak dağıtacak. Halka arzdan elde edilen fonun en büyük payı ise Güneş enerjisi santrali ile hücre/teknoloji iyileştirme yatırımları için kullanılacak. Peki, Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim ne zaman talep toplayacak? İşte, detaylar...