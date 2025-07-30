Kalsey Parker, Türkiye'de moral arıyor

ABD'li yayıncı Kelsey Parker, haziran ayında üçüncü çocuğunu trajik bir şekilde kaybetmesinin üzerinden bir ay geçtikten sonra, moral bulmak için Türkiye'ye geldi.

REKLAM advertisement1

Aile için bu yıkıcı haberin ardından geçen son ayları zor geçen Kelsey Kelsey, eşi ve 6 yaşındaki kızı Aurelia ile güneşin tadını çıkardı.