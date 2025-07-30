Kalsey Parker, Türkiye'de moral arıyor
ABD'li yayıncı Kalsey Parker, üçüncü çocuğunu birkaç ay önce doğum sırasında kaybetmişti. Parker, geldiği Türkiye'de moral arıyor
Giriş: 30.07.2025 - 11:28 Güncelleme: 30.07.2025 - 11:28
ABD'li yayıncı Kelsey Parker, haziran ayında üçüncü çocuğunu trajik bir şekilde kaybetmesinin üzerinden bir ay geçtikten sonra, moral bulmak için Türkiye'ye geldi.
Aile için bu yıkıcı haberin ardından geçen son ayları zor geçen Kelsey Kelsey, eşi ve 6 yaşındaki kızı Aurelia ile güneşin tadını çıkardı.
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